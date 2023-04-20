Оккупанты били людей электрошокером, палками и удерживали в подвалах без еды и воды, а двум экс-участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом.

Прокуратура идентифицировала российского подполковника, который приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население Харьковской области.

Как сообщили в офисе генерального прокурора, подполковник с позывным "Морячок" осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа России во время оккупации села Пески-Радковские Изюмского района Харьковской области.

"По данным следствия, он приказывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных о проукраински настроенных гражданах и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты били людей электрошокером, палками и удерживали в подвальных помещениях без еды и воды.

"Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом", - отметили в прокуратуре.

Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали "порядковый номер" и приказывали им отзываться на него. Они также заставляли пострадавших "для профилактики" убирать улицы и копать окопы.

Так, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры российскому военному было заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.

Военные преступления российских военных

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 20 апреля, в прокуратуре сообщили, что в суд направлено дело российского военного, расстрелявшего автомобили с гражданскими, которые пытались эвакуироваться из Ирпеня. В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек, а еще семь, среди которых ребенок, были ранены.

Напомним, что в течение 5-6 марта 2022 года на двух улицах в Ирпене оккупанты расстреляли 10 транспортных средств: погибли девять человек, 12 получили ранения. Ранее стало известно, что российский командир Станислав Стенин предстанет перед судом за расстрел колонны с людьми в Ирпене.

Кроме этого, Служба безопасности Украины идентифицировала комбата Росгвардии, который отдавал приказ травить украинцев в "газовых камерах". Подполковник Аюба Эльдаров причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины.

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