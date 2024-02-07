О пострадавших пока информации нет.

Сегодня во время массированной ракетной атаки России по территории Украины есть попадания и во Львовской области.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

"Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м2 продолжается пожар. На месте работают пожарные", - отметил он.

При этом отмечает, что пока информации о пострадавших или погибших нет.

Козицкий также сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили одну ракету в Стрыйском районе. "Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов - также", - добавил он.

Ракетная атака 7 февраля

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате атаки на столицу обломками ракеты повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу осталась без электроэнергии.

В Голосеевском районе столицы в результате вражеской атаки пылает многоэтажка, а также машины и помещения СТО.

Также, по словам мэра, повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы.

Есть информация о по меньшей мере трех пострадавших в результате вражеской атаки в Голосеиськом районе столицы.

Предварительно, от вражеской атаки в Киеве сейчас шестеро пострадавших. Трое в Днепровском районе, двоих из них госпитализировали. И троих доставили в больницу из Голосеевского района.

Также были удары по Николаеву. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что погиб мужчина - у него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма. Его госпитализировали после обстрела, но он скончался в реанимации.

Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них - без крыш.Также по данным Сенкевича, в городе фиксируют повреждения газовых и водопроводных сетей.

Отмечалось, что враг атаковал Николаев дронами "Shahed-136/131" и ракетами воздушного базирования.

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