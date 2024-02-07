Обломки ракеты повредили две высоковольтные линии в одном из районов украинской столицы.

Вследствие утренних ракетных ударов по Киеву часть города осталась без света.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице обломками ракет были повреждены две высоковольтные линии.

"Часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии", - отметил Кличко.

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Зато группа ДТЭК сообщает, что из-за обстрела российских оккупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения.

"Как только позволит ситуация безопасности энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет. Берегите себя. Верьте в энергетиков и ПВО", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Киев: что известно

Утром среды, 7 февраля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в частности Киев.

Столичные паблики сообщают о звуках взрывов в Киеве и области. По словам очевидцев, в столице была слышна серия взрывов.

Затем мэр Виталий Кличко подтвердил информацию. По его словам, в Киеве работает ПВО. Взрывы повторялись. Есть возгорание в Голосеевском районе Киева и двое пострадавших в Днепровском районе.

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