Нет такого населенного пункта на подконтрольной Украине части Луганской области, который не обстреливался из всех видов вооружения России.

Оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Сейчас российская армия постоянно бросает резервы в наступление для того, чтобы выйти на административные границы области. Но в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои и там до сих пор гибнут российские оккупанты, Вооруженные Силы Украины уничтожают их технику.

"Гуманитарная ситуация достаточно тяжелая. Дело в том, что за четыре с половиной месяца постоянных обстрелов не было такого населенного пункта на подконтрольной Украине части Луганской области, которые не обстреливались. И обстреливались из всех видов вооружения, которые есть в России", - сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру в Луганской области. Они разрушили инфраструктуру водоснабжения Попаснянского водоканала, из-за чего без воды осталось миллион абонентов.

"С электричеством - тоже все пробито. Газовые магистральные трубы разрушены. Они просто вдребезги разбиты. Вся газовая инфраструктура по городам разбита внутри. То есть если даже оккупанты где-то смогут со стороны России подвести газ к городам, то внутри городов ничего у них не будет", - сказал Гайдай.

"Я даже не представляю, как они обеспечат определенные условия для жителей городов оккупированных, чтобы они там не позамерзали зимой", - добавил он.

Напомним, в Луганской области два села остаются подконтрольными украинской власти.

Вас также могут заинтересовать новости: