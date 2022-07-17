Российские оккупанты пробовали захватить их уже несколько раз, но неудачно.

В Луганской области два села остаются подконтрольными украинской власти.

Как сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram, есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз, но они не останавливаются и несут потери.

По его словам, за вчера врагом нанесены два авиаудара - по населенным пунктам ударили четырьмя ракетами. Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четыре раза территория была обстреляна минометами.

"Два села на Луганщине остаются подконтрольными правительству Украины", - подчеркнул Гайдай.

"Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганской области. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть несколько остающихся километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и несет очередные потери", - заявил председатель ОВА.

В частности, он подчеркнул, что "16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойній отпор, отошли, а затем недосчитались личного состава".

Также, еще одна попытка атаковать оборонительные редуты ВСУ была организована врагом вблизи Белогоровки, но тоже была отбита, артиллерийскими обстрелами оккупанты продолжают уничтожать дома граждан.

"Им безразлично, будет ли жизнь в этих населенных пунктах. Их пропагандистское телевидение почти не снимает сюжетов из уничтоженных сел, к примеру, Попаснянской и Горной громад. Потому что хвастаться там нечем. Россияне превратили их в пепел", - заявил Гайдай.

Накануне Гайдай сообщал, что украинские военные остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом.

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