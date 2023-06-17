Путин должен решить, защищать ли свой народ на севере или оккупировать юг.

Формирования российских независимых бойцов – Легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус" - недавно организовали серию совместных трансграничных атак в Белгородской области России.

Как отмечает The Wasington Post, их цель - дать российским гражданам также ощутить войну, которую Россия принесла Украине, и показать, что Путину не удается обеспечить безопасность своей страны. Рейды также отвлекли внимание от более важных участков вдоль фронта перед украинским контрнаступлением, и создали политическую проблему для Путина, который стремился удержать российские земли и граждан от войны.

Теперь, по словам экспертов, Россия должна перебросить значительные военные силы на север, иначе она рискует оставить свою территорию уязвимой для оккупации и насилия.

Как отметил руководитель программ безопасности Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, когда Путин захватил Крым, он утверждал, что не применял силу. "Теперь эта ложь, эта стратегия имеют неприятные последствия. Он должен решить, защищать ли свой народ на севере или оккупировать юг", — сказал эксперт.

Возможная связь повстанцев с Украиной

Трансграничные атаки также поставили правительство Украины в неловкое положение, поскольку ее союзники опасаются, что удары по территории России носят слишком провокационный характер, и призывают Украину не использовать для таких операций западную технику.

Публично Украина отрицает какую-либо поддержку ополченцев и настаивает на том, что они действуют самостоятельно. Обе вооруженные группы также отрицают получение финансовой помощи или указаний. Но в отношении этих утверждений широко распространен скептицизм, учитывая, что группировки базируются в Украине.

В то же время в интервью The Washington Post командир легиона с позывным "Цезарь" признал, что ему платят украинские военные. "Когда к вам подходит украинский полковник и жмет вам руку, это что-то значит", — сказал он.

Издание отмечает, что экстремистски настроенные ополченцы рискуют придать правдоподобность беспочвенному утверждению Путина о том, что Украиной руководит "нацистский режим". Они также поднимают вопросы о готовности Киева молчаливо сотрудничать с сомнительными группами, у которых есть свои собственные планы.

Бывший высокопоставленный сотрудник украинской разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк сказал в интервью The Washington Post, что ополченцы хорошо зарекомендовали себя на местах, а также оказали важное влияние на "элиты, окружающие Путина".

Российские партизаны - последние новости

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили ряд рейдов на территорию Российской Федерации. В частности, с 1 июня начался второй этап их рейда, шли бои в пригороде Шебекино.

В частности, в июне они заявили о взятии под контроль села Новая Таволжанка Белгородской области и захватили пленных.

Позже в РДК заявили, что передали пленных украинской стороне, но один из них - "вагнеровец" - заявил, что хочет перейти на сторону повстанцев.

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