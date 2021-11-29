Поврежденные линии электропередачи будут восстанавливать завтра, в сети появилась информация, что боевики повредили еще и газопровод.

Оккупанты на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, поселок и прилегающие населенные пункты частично остались без света.

Об этом сообщает в Facebook ООО "Луганского энергетического объединения".

"В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и село Малиновое, 1185 абонентов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что поврежденные линии электропередачи будут восстанавливать завтра.

Между тем в социальных сетях сообщают, что оккупанты также повредили и газопровод. Об этом говорится в Telegram-канале "Луганщина оперативная".

Читайте такжеРФ отправляет офицеров и военных в ОРДЛО - украинская разведка"Обстрел в Станице Луганской закончился. Перебито газопровод, кое-где нет света. Ранены два человека. Обстрел выполнялся 122 и 152 мм (из артиллерийских установок 122 калибра и из артиллерии 152 калибра - УНИАН), - сообщили в сообществе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кулеба очертил худший сценарий в случае вторжения России. В частности, РФ может попытаться перекроить границы в Европе и оккупировать новые территории.

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Авторы: Леся Лещенко, Полина Кузенко