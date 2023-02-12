В Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоящие из курдских и афганских наемников.

Российские военные привлекают к атакам дронами по территории Украины курдских наемников.

Такое предположение высказали в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны. Так, ГУР обнародовало очередной аудиоперехват разговора оккупантов во время массированной атаки на Украину дронами-камикадзе 10 февраля. Речь идет о коротком диалоге двух операторов Shahed, которые уточняют координаты цели.

Отмечается, что собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси.

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"То есть, командование оккупационных войск привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают россиян пользоваться дронамив. Этот перехват может свидетельствовать, тем не менее, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования Shahed", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что во время проведения операций в Сирии российские войска привлекали вооруженные отряды, которые состояли из курдских и афганских наемников.

Атака иранскими дронами-камикадзе 10 февраля

10 февраля оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины, осуществив пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа Shahed-136, 22 дрона были сбиты.

Вечером 10 февраля российские оккупационные войска продолжили атаковать объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах, выпустив Shahed. Подразделения Воздушных сил уничтожили 20 беспилотников.

Кроме того, 11 февраля россияне запустили шесть Shahed, четыре из которых были сбиты.

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