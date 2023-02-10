По его словам, дроны-мопеды уже зафиксированы в нескольких областях.

Россия начала третью волну атак на Украину. На этот раз оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Как заявил глава Николаевской ОВА, дроны-мопеды уже зафиксировали над регионом. Кроме того, "Шахеды" улетели в другие области.

"У нас балалайки в области летают. Внимание! Вообще не только у нас мопеды. Это их запланированная третья волна. Редкие дырявые негодяи", - написал Ким.

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Обновлено в 20:38. В Николаевской области объявлена воздушная тревога. При этом Ким сначала объявил о тревоге в области в ручном режиме. По данным руководителя ОВА, в Николаевской области уничтожены уже три дрона-камикадзе. Ким с иронией заметил, что "дырявые не угадают ни одной ноты в области".

Ракетная атака РФ 10 февраля: что известно

Ночью 10 февраля Россия выпустила по Украине иранские дроны из оккупированных районов Запорожской области. Зафиксировано удар по Хмельницкой области.

С 4:00 утра оккупанты начали терроризировать Украину ракетами. По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что с воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 с районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море - крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

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