Всего российские оккупанты на рассвете выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины.

"Применен семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" с российского фрегата в Черном море", - говорится в сообщении.

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Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгорода (Россия) и Токмака (оккупированная территория Запорожской области).

"По Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО", - говорится в сообщении.

Кроме того около 8:30 российскими оккупантами осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС. Гражданам рекомендовано оставаться в укрытиях.

Российские атаки по Украине

Как сообщал УНИАН, 10 февраля российские террористы попали штурмовым дроном Shahed в объект инфраструктуры на Хмельнитчине.

В Запорожье за час зафиксировано 17 взрывов после того, как российские захватчики обстреляли город.

Утром оккупанты нанесли серию ударов по Харькову.

После 8: 00 утра в Украине снова объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в Украине начались экстренные отключения света.

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