Четыре дроны Shahed сбиты над Запорожской областью, а один "Орлан-10" – над Донецкой.

Над Запорожской и Донецкой областями украинские военные сбили пять вражеских беспилотников. Четыре из них – иранские дроны Shahed, которыми российские оккупанты атакуют объекты критической инфраструктуры Украины.

"Очередная вражеская атака дронов на критическую инфраструктуру региона. По результатам работы ПВО в Запорожской области уничтожено 4 "Шахеда", – сообщает воздушное командование "Восток".

Отмечается, что еще один вражеский беспилотник – "Орлан-10" – ликвидирован на территории Донецкой области.

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Российские атаки дронами по Украине

Армия РФ за вечер 10 февраля осуществила пуск 20 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131 по территории Украины. Все БПЛА удалось уничтожить украинским военным.

Около 04:00 10 февраля российские оккупанты атаковали беспилотниками Хмельницкую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе.

Ранее сообщалось, что Иран модифицирует ударные дроны-камикадзе Shahed-131, которые Россия использует для ударов по украинской гражданской инфраструктуре. Боевая часть, исследованная CAR, имеет радиальный кумулятивный эффект, что может привести к большей площади поражения.

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