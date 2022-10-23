Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Враг нанес огневое поражение с применением минометов, реактивной и ствольной артиллерии.
Отмечается, что под вражеским огнем оказались 6 громад.
"В результате обстрелов в одном из населенных пунктов повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник, разбиты улицы и огороды, повреждены 2 жилых дома, линия электропередач. Среди пострадавших 68-летняя женщина, которая получила осколочные ранения и находится в больнице", - говорится в сообщении.
Ситуация на Сумщине: детали
Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.
По его словам, на днях появилась информация о мобилизованных захватчиков возле украинских границ, однако заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.
"Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины действительно пребывают российские новобранцы. Они располагаются в учебных центрах. На какое направление их перебросят - пока не понятно. Будет ли это Сумщина? - не факт", - отметил Живицкий.
22 октября в течение дня на Сумщине зафиксировано 143 "прихода" от вражеских обстрелов.
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