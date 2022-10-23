Осколочные ранения получила 68-летняя женщина, ее госпитализировали.

Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Враг нанес огневое поражение с применением минометов, реактивной и ствольной артиллерии.

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Отмечается, что под вражеским огнем оказались 6 громад.

"В результате обстрелов в одном из населенных пунктов повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник, разбиты улицы и огороды, повреждены 2 жилых дома, линия электропередач. Среди пострадавших 68-летняя женщина, которая получила осколочные ранения и находится в больнице", - говорится в сообщении.

Ситуация на Сумщине: детали

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.

По его словам, на днях появилась информация о мобилизованных захватчиков возле украинских границ, однако заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.

"Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины действительно пребывают российские новобранцы. Они располагаются в учебных центрах. На какое направление их перебросят - пока не понятно. Будет ли это Сумщина? - не факт", - отметил Живицкий.

22 октября в течение дня на Сумщине зафиксировано 143 "прихода" от вражеских обстрелов.

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