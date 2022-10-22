В результате российских обстрелов повреждены линии электропередач, жилые дома, образовательные учреждения и тому подобное.

В течение дня на Сумщине зафиксировано 143 "прихода" от вражеских обстрелов, ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день было 143 "прихода" по общинам Сумщины. Из них: 7 минометных обстрелов, всего 72 прихода, 2 артиллерийских, 31 приход и 1 - из реактивных систем залпового огня "Град", 40 "приходов", - рассказал он.

Видео дня

В частности, в Эсманской общине враг совершил минометный обстрел одного из сел, а в Юнаковской - обстреливал территорию общины однажды из артиллерии, второй раз - из минометов. Из-за этого повреждена линия электропередач.

"Шалыгинская община: два минометных и один обстрел из "Градов". Загорелся лес. В результате одного из обстрелов в селе Ходино повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник. В селе разбиты улицы и огороды. В другом селе общины повреждены 2 жилых дома, линия электропередач", - сообщил председатель ОВА.

Также враг совершил минометный обстрел Атинского в Белопольской общине, выпустив 15 мин, а также артиллерийский обстрел села Малушино в Путивльской общине - 11 "приходов".

"Середино-Будская община: минометный обстрел, 11 мин. В селе Нововладимировка повреждены 2 частных дома, линия электропередач. 68-летняя женщина получила осколочные ранения, сейчас - в больнице", - отметил Живицкий.

Ситуация на Сумщине: детали

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.

По его словам, на днях появилась информация о мобилизованных захватчиков возле украинских границ, однако заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.

"Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины действительно пребывают российские новобранцы. Они располагаются в учебных центрах. На какое направление их перебросят - пока не понятно. Будет ли это Сумщина? - не факт", - отметил Живицкий.

Вас также могут заинтересовать новости: