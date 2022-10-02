Утром российские оккупанты обстреляли жилые дома в селе Кияница в Сумской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
К своему сообщению он добавил фото поврежденных домов.
"Это - село Кияница в Юнаковской громаде. Сегодня утром россияне расстреляли из САУ дома мирных жителей", - написал председатель ОВА.
Он добавил, что снаряды разрывались посреди дороги, на огородах и во дворах.
"Три дома значительно повреждены. От взрыва посносило ограждения, выбиты окна в помещениях", - добавил Живицкий.
В одном из домов осколками повреждены газовые трубы. Поэтому газ в селе временно перекрыли, работают аварийные службы.
Кроме того, в громаде частично нет электроэнергии - повреждены ЛЭП. Работают аварийные бригады.
"В гаражах повреждены две машины. В одном из домохозяйств поубивало кур", - добавил председатель ОВА.
На месте взрывов работают пиротехники - возможно, там еще есть неразорвавшиеся боеприпасы.
Позже Живицкий сообщил, что за день зафиксировано 56 "прилетов" из ствольной артиллерии по Юнаковской и Хотинской громадам.
В результате вражеских обстрелов повреждены, в частности, 10 частных домов, а также сельская школа: разбиты классы и столовая, разрушен двор. Кроме того, повреждены водонапорная башня и трансформатор в селах.
Председатель ОВА отметил, что обошлось без жертв.
Обстрелы Сумщины - важные новости
Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 2 октября, в сводке Сумской ОВА отмечалось, что ночью оккупанты из минометов и самоходных артиллерийских установок обстреляли территорию пограничной Зноб-Новгородской громады, зафиксировано 20 "прилетов".
Кроме того, 1 октября в течение дня враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской громады - зафиксировано 8 "прилетов" из ствольной артиллерии.
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля и обстреливала не раз различные мирные населенные пункты. По состоянию на начало сентября из-за вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных людей, а 5,5 тыс. - получили ранения.