Из-за противников сильно повреждены три дома.

Утром российские оккупанты обстреляли жилые дома в селе Кияница в Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

К своему сообщению он добавил фото поврежденных домов.

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"Это - село Кияница в Юнаковской громаде. Сегодня утром россияне расстреляли из САУ дома мирных жителей", - написал председатель ОВА.

Он добавил, что снаряды разрывались посреди дороги, на огородах и во дворах.

"Три дома значительно повреждены. От взрыва посносило ограждения, выбиты окна в помещениях", - добавил Живицкий.

В одном из домов осколками повреждены газовые трубы. Поэтому газ в селе временно перекрыли, работают аварийные службы.

Кроме того, в громаде частично нет электроэнергии - повреждены ЛЭП. Работают аварийные бригады.

"В гаражах повреждены две машины. В одном из домохозяйств поубивало кур", - добавил председатель ОВА.

На месте взрывов работают пиротехники - возможно, там еще есть неразорвавшиеся боеприпасы.

Позже Живицкий сообщил, что за день зафиксировано 56 "прилетов" из ствольной артиллерии по Юнаковской и Хотинской громадам.

В результате вражеских обстрелов повреждены, в частности, 10 частных домов, а также сельская школа: разбиты классы и столовая, разрушен двор. Кроме того, повреждены водонапорная башня и трансформатор в селах.

Председатель ОВА отметил, что обошлось без жертв.

Обстрелы Сумщины - важные новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 2 октября, в сводке Сумской ОВА отмечалось, что ночью оккупанты из минометов и самоходных артиллерийских установок обстреляли территорию пограничной Зноб-Новгородской громады, зафиксировано 20 "прилетов".

Кроме того, 1 октября в течение дня враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской громады - зафиксировано 8 "прилетов" из ствольной артиллерии.

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля и обстреливала не раз различные мирные населенные пункты. По состоянию на начало сентября из-за вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных людей, а 5,5 тыс. - получили ранения.

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