При этом, он добавил, что само пушечное мясо "второй армии мира" не убегает, а увеличивается.

Оккупационные власти города Токмак Запорожской области начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением Сил обороны Украины. Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в Telegram.

"Почти ежедневный хлопок и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне Фронтовое", - сообщил Федоров.

"Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "русского корабля". По сообщениям жителей, местная оккупационная "власть" - на низком старте, ее перевозят в другой город", - подчеркнул мэр Мелитополя.

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В то же время, по его словам, пока неизвестно, куда будут бежать оккупанты. "Но ведь и "глубокий тыл" не спасает рашистов от бавовны", - подчеркнул Федоров.

При этом, он добавил, что само пушечное мясо "второй армии мира" не убегает, а увеличивается.

"Поэтому должны помогать нашим военным, чтобы они уверенно гнали врага как можно дальше от Украины", - добавил он.

Успехи ВСУ на южном направлении - детали

Вооруженные силы Украины имеют успех в продвижении в направлении Новоданиловка-ивовое на южном фронте и закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее Вооруженные Силы Украины освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. Заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Камышоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

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