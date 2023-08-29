Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Вооруженные силы Украины имеют успех в продвижении в направлении Вербового на южном фронте.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Украины Military Media Center.

В частности, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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"В направлении Новоданиловка-Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал Ковалев.

Успехи ВСУ на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее Вооруженные Силы Украины освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. Заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

27 августа спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что ВСУ продвигаются в направлении Новопрокоповки, Малой Токмачки да Камышеватого.

Штупун отметил, что несмотря на тяжелые боевые условия украинские войска продвигались в районах Урожайного, Работино и имели успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях, возле Старомайорского.

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