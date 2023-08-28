Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение Работино Запорожской области на южном фронте.
Об этом она заявила во время включения с Military Media Center.
В частности, замминистра отметила, что "освобождено Работино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.
Маляр проинформировала, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".
Контрнаступление на Запорожском направлении - последние новости
Как сообщал УНИАН, 27 августа спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что ВСУ продвигаются в направлении Новопрокоповки, Малой Токмачки и Камышоватого.
Штупун отметил, что несмотря на тяжелые боевые условия украинские войска продвигались в районах Урожайного, Работиного и имели успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях, возле Старомайорского.
Офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Полищук, подразделение которого принимало участие в прорыве в село Работино Запорожской области, рассказал, насколько сильной была эшелонированная оборона врага на этом направлении, как плотно российские оккупанты заминировали всю территорию и насколько трудно было преодолевать укрепления.
В частности, он отметил, что противник тщательно готовился к наступлению Сил обороны, поскольку враг "так же проводит доразведку постоянно и знал, что на этом направлении будет контрнаступление".