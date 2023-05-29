Великописаревскую общину обстреляли ракетами с российского вертолета.

28 мая российские захватнические войска 14 раз обстреляли приграничье Сумской области.

Как сообщают в Сумской областной военной администрации, было зафиксировано 49 взрывов в Новослободской, Великописаревской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Юнаковской, Миропольской, Хотинской и Белопольской общинах.

Хотовскую обстреляли из минометов с российской территории, зафиксировано три взрыва. Юнаковскую - из САУ (пять взрывов) и миномета (один взрыв). В Эсманской также был один взрыв в результате удара из миномета.

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Зноб-Новгородскую общину обстреляли из артиллерии (пять взрывов), Новослободскую (12 взрывов), Миропольскую (шесть взрывов) и Белопольскую (три взрыва) - из миномета,

Великописаревскую общину с территории РФ с российского вертолета обстреляли ракетами (НАР) – 10 взрывов. Шалыгинская община оказалась под минометным обстрелом, произошло три взрыва. По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и разрушений.

Российские обстрелы: последние новости

Напомним, что вчера российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Купянский район Харьковской области, в результате этой атаки пострадала женщина.

В ночь на 28 мая Россия запустила на территорию Украины иранские ударные дроны Shahed-136/131. Из 59 БПЛА украинские защитники уничтожили 58.

Сейчас в Украине снова звучит масштабная воздушная тревога. Сообщается о работе противовоздушной обороны в нескольких областях.

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