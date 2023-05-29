Оставайтесь в укрытиях.

В ночь на понедельник, 29 мая, в ряде областей Украины звучит воздушная тревога из-за вероятности очередной российской атаки.

Сейчас на карте тревог "покраснели" Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская и Донецкая области. На Луганщине и в оккупированном Крыму отбоя тревоги не было уже длительное время.

Обновлено в 00:57: Тревогу объявили в Житомирской области.

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Обновлено в 01:00: В Киевской областной военной администрации сообщают об опасности применения БПЛА. "Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации отмечают, что на подступах к Киеву работает ПВО.

Тем временем председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал: "Где-то через час плюс-минус может быть очень громко. Верим в наше ПВО и помним основные правила".

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