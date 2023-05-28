В результате атаки пострадала женщина.

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Купянский район Харьковской области, пострадала женщина.

Как сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области, 28 мая под интенсивными артиллерийскими обстрелами оказались населенные пункты Купянского района. На места событий прибыли спасатели.

Оккупанты ударили по частному сектору села Петропавловка, в результате чего загорелись две хозяйственные постройки на общей площади 60 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

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Также под российский обстрел попал частный сектор в селе Кучеровка. В результате атаки получила осколочные ранения местная жительница 1949 года рождения.

Обстрелы Харьковской области: последние новости

Напомним, что вчера российские захватнические войска ударили по Купянску и Циркунам. От этой атаки погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе. Еще одна женщина попала в больницу.

Также на днях в Изюмском районе люди подорвались на взрывоопасном устройстве - погиб мужчина, еще один человек ранен.

18 мая оккупационные войска ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по дому в Циркунах. В результате удара погиб один человек, еще двое пострадали.

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