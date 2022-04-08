По последним данным, на краматорском вокзале погибли 52 человека.

Число погибших в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 52, ранено 109 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной Военной администрации Павел Кириленко.

Он также рассказал о гибели людей в результате вражеских обстрелов в других городах региона.

"В Авдеевке россияне убили 5 гражданских, в том числе целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре. Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения: 2 в Авдеевке, 1 в Красногоровке и 1 в Угледаре. Удалось уточнить информацию об 1 погибшем и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - говорится в сообщении в Телеграм-канале Кириленко.

Обстрел вокзала в Краматорске

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Из Краматорска эвакуировать автомобильным транспортом всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.