Число погибших в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 52, ранено 109 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой областной Военной администрации Павел Кириленко.
Он также рассказал о гибели людей в результате вражеских обстрелов в других городах региона.
"В Авдеевке россияне убили 5 гражданских, в том числе целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре. Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения: 2 в Авдеевке, 1 в Красногоровке и 1 в Угледаре. Удалось уточнить информацию об 1 погибшем и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - говорится в сообщении в Телеграм-канале Кириленко.
Обстрел вокзала в Краматорске
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.
По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.
Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.
Из Краматорска эвакуировать автомобильным транспортом всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.