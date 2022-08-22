В течение ночи враг обстрелял три района на Днепропетровщине.

Российские оккупанты выпустили по Никополю 42 снаряда из "Градов", ранены четыре человека.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с обстрелами и пострадавшими... Российская армия нанесла удары по трем районам - Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому. Никополь обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. Предварительно, ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы", - сообщил он.

Резниченко также отметил, что в Никополе 2 дома разрушены, почти 50 - повреждены. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Пламя огнеборцы уже укротили. Также выведена из строя линия электропередачи. До 2 000 людей без света. На месте работают электрики.

Тем временем, в Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Резниченко также сообщил, что по Синельниковскому району российские оккупанты попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.

Напомним, 21 августа стало известно, что российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области, пострадали шесть человек.

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