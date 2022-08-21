Российские войска повредили жилые дома и здание детсада.

В результате обстрела российскими оккупантами Зеленодольской территориальной громады в Днепропетровской области пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Оккупационные войска Российской Федерации продолжают терроризировать наши громады. Из "Ураганов" ударили по Зеленодольской ТГ в Криворожском районе. Предварительно, в результате обстрела пострадали шесть человек, из них - один ребенок", - отметил он.

Кроме того, повреждены жилые дома и здание детсада. В настоящее время дополнительная информация уточняется.

Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине. От вражеских атак снова пострадали два района - Никопольский и Криворожский.

В частности, 5 раз враг ударил по Никопольскому району. На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. А в Криворожском районе российские оккупанты из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады.

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