Главнокомандующий Вооруженных сил выразил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли беспокойство в связи с использованием Россией морских надводных дронов.

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать под контролем Бахмут, ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки, есть и восстановленные ранее утраченные позиции, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Самая напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры для стабилизации линии фронта вокруг этого города", - сообщил Залужный.

Он подчеркнул, что залог успеха на поле боя - эффективное огневое поражение, что требует соответствующего количества вооружения и боеприпасов.

Видео дня

Залужный рассказал Милли о последствиях последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны.

Главнокомандующий выразил обеспокоенность в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Война новости - Россия пошла в наступление

Накануне Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, отмечавшей, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

По словам эксперта Владислава Селезнева, сейчас наступление идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.

Последние недели политики и эксперты активно обсуждали цели будущих операций россиян. В Минобороны, например, не исключали, что Кремль попытается совершить большое наступление до 24 февраля – к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Вместе с тем в ЦРУ констатировали, что критический период в российско-украинской войне будет длиться не менее шести месяцев.

Запад, в свою очередь, сосредоточился за это время передать Украине более мощное вооружение, в том числе танки и дальнобойные снаряды. Киев также надеется получить от стран Европы современные истребители для проведения контрнаступления.

Вас также могут заинтересовать новости: