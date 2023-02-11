Маневр оккупантов очень быстро заметили аэроразведчики ГПСУ.

Под Бахмутом Донецкой области сейчас продолжаются ожесточенные бои, там украинским защитникам приходится постоянно отражать атаки российских оккупантов. Очередная попытка штурмовать наши позиции закончилась провалом для путинских военных.

О новом разгромном для россиян эпизоде в этой большой войне рассказала Государственная пограничная служба и показала кадры боя, в результате которого захватчики понесли потери.

По словам украинских бойцов, четыре группы вражеской пехоты, до 10 оккупантов каждая, пытались незаметно приблизиться для штурма их позиций вблизи Бахмута. Но маневр заметили аэроразведчики ГПСУ, а пограничники-минометчики уничтожили две группы.

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"Захватчики отошли, пытались спрятаться между частными домами и перегруппироваться для нового штурма. "Воздушные глаза" наших защитников не дали их планам осуществиться. Остатки противника добила артиллерия", — сообщили пограничники.

Ситуация в Бахмуте

В Институте изучения войны заявляли, что Россия смогла сохранить наступательный импульс в районе Бахмута после нескольких месяцев тяжелых боев за счет переброски на этот участок десантных частей регулярной армии.

Ранее американские чиновники заявляли изданию Bloomberg, что в США считают, что Украине придется отойти из Бахмута и ждать поставок западного вооружения.

Россияне и дальше пытаются окружить Бахмут. Они перекрыли трассу с севера, восток они тоже полностью контролируют. Сейчас оккупанты хотят "перерезать" трассу Бахмут - Константиновка и повторить там "северодонецкий сценарий".

Отметим, что ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области идут с лета 2022-го года, но украинские защитники мужественно обороняют город-крепость.

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