По его словам, ситуация имеет тенденцию к обострению.

Несмотря на прогнозы относительно того, что Россия начнет одномоментное масштабное наступление, этого пока не произошло. Сейчас оно идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Россияне привлекли большое количество сил и средств, в том числе в районе Угледара. Но они несут огромные потери, успехов не имеют.

Эксперт говорит, что это - лишь первый этап масштабного наступления РФ, разведка боем. Поэтому говорить о том, что атака России захлебнулась, пока рано. По словам Селезнева, сейчас оккупанты накапливают силы и средства на юге Запорожской области, на территории Луганской области.

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"Ситуация имеет тенденции к обострению. Говорить о том, что замысел путинской армии полностью провалился, я пока не рискну. Кстати, по Бахмуту, думаю, в течение ближайших двух суток (он об этом говорил 10 февраля, – УНИАН.) у нас будет понимание ситуации", — заявил Селезнев.

Он добавил, что для ВСУ очень важно удержать не сами позиции в Бахмуте, а дороги, соединяющие Бахмут с большой землей, ведь от этого зависит логистика украинских гарнизонов там.

Разговоры о наступлении России

В Белом доме считают, что Россия весной планирует пойти в наступление на украинские территории. А в зимний период она взяла тактику на истощение украинцев и восстановление собственных сил.

В украинской разведке заявляют, что у РФ нет ресурсов для развертывания нового массированного наступления на годовщину полномасштабной войны. Но все же попытки где-то прорвать украинскую оборону будут.

Издание Foreign Policy сообщило, что российские войска накопили для наступления на Украину 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия не сможет организовать такое же наступление как было 24.02.2023.

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