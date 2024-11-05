Родные девушки не могут ее похоронить.

Россия до сих пор не передала родным украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену, ее тело.

Об этом во время брифинга сообщил народный депутат Украины Ярослав Юрчишин, пишет Укринформ. По его словам, Российская Федерация даже не предоставила отцу журналистки дополнительных официальных подтверждений ее гибели:

"РФ затягивает с передачей Украине тела Виктории. И мы не можем провести похороны или получить конкретную информацию".

Гибель Виктории Рощиной

Как известно, 27-летняя журналистка писала о полномасштабной войне Российской Федерации против Украины, в частности - об осаде Мариуполя. Летом прошлого года она уехала на оккупированную территорию на востоке Украины, после чего перестала выходить на связь.

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Уже в апреле этого года отец Рощиной получил письмо от российского правительства, в котором сообщалось, что ее держат в заключении.

10 октября в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили о гибели журналистки. По их данным, это произошло во время этапирования девушки из Таганрога в Москву.

В украинской разведке рассказали, что работали над возвращением Рощиной из плена и имели "предварительные договоренности" по этому поводу.

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