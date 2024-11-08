Надя Пришляк

Они воевали на разных направлениях фронта.

В пятницу, 8 ноября, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении в Украину тел 563 павших защитников страны:

"Удалось репатриировать 320 тел защитников, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ".

Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения, а правоохранители и судебно-медицинские эксперты установят их личности.

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Обмен телами

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Украину вернули тела 501 украинского павшего защитника. Тогда репатриировали 382 украинских военнослужащих, которые воевали на Авдеевском направлении, и 56 - на Бахмутском.

Также домой вернули 45 тел защитников Марьинского направления, шесть - Угледарского, четыре - Запорожского и семь бойцов, которые воевали на Луганском направлении. Кроме того, Россия отдала тело одного военного из своего морга.

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