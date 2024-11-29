Некоторые военнопленные считают, что они больше не нужны своим государствам.

В Украине и России остаются тысячи военнопленных, которых государства еще не вернули домой. Причина состоит в том, что стороны часто не приходят к соглашению по обмену пленными, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в России находятся около 8 000 украинских солдат, а в Украине - до 5 000 россиян. Журналисты подчеркнули, что страны не разглашают данные о количестве военнопленных.

В издании поделились, что Украины испытывает проблемы из-за того, что россияне уже несколько месяцев неуклонно продвигаются на восточном фронте. В стране есть нехватка людей, а зима может еще сильнее усугубить ситуацию с украинской энергетической инфраструктурой, если РФ станет атаковать ее еще усерднее.

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По словам журналистов, возвращение военнопленных домой стало одной из самых трудноразрешимых проблем Украины. Они считают, что Россия пытается воспользоваться этим.

Украина и РФ регулярно проводят обмены военнопленными, но тысячи людей все еще остаются в "серой зоне". Среди них есть и солдаты, которые попали в плен в первые дни полномасштабной войны.

Правительство Украины прибегает к всевозможным схемам, чтобы вернуть своих солдат, даже предлагает собственных граждан, которые были обвинены в сотрудничестве с РФ, и кости шпиона советской эпохи, похороненного на западе страны, рассказали журналисты. Журналисты рассказали, что сотни украинцев отбывают наказание по обвинению в сотрудничестве с Россией в специальной тюрьме в 19 километрах от восточной линии фронта. В Киеве утверждают, что десятки из них подписали документы о том, что они согласны быть доставленными в РФ, но до сих пор таким образом был обменян только один человек.

В издании добавили, что в Украине регулярно говорят о том, что РФ тянет время и использует военнопленных для давления на президента Владимира Зеленского. Помимо этого жены и матери украинских солдат часто проводят демонстрации в Киеве.

"Для русских нет никакой разницы, находятся ли их солдаты в плену. Им не с чем бороться с социальными волнениями. У нас же родственники постоянно находятся на улицах, говорят, публикуют информацию и оказывают давление на правительственные учреждения", - говорил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Кроме того, Украина обвиняет РФ в том, что страна пытается посеять недовольство среди родственников украинских военнопленных. Отмечается, что им звонят абоненты с российских телефонных номеров, которые призывают устраивать уличные протесты.

По словам журналистов, Россия считает, что Украина ставит нереальные условия для обмена военнопленными. Тем не менее российский чиновник, ответственный за координацию обмена пленными, не ответил на просьбу о комментарии.

Военнопленные и правозащитные группы говорят о том, что в российских тюрьмах проводятся систематические пытки. Журналисты напомнили, что в июле один украинский солдат умер в российском плену от закрытой травмы грудной клетки, нанесенной тупым предметом. Это подтвердили результаты вскрытия, проведенные в Украине.

Журналисты пообщались с украинским солдатом Артемом Вишняком, который 2,5 года находится в плену РФ. Они выяснили, что его мать по 10 часов в день сидела в знак протеста у здания украинского правительства вместе с женами и матерями других пленных украинских военнослужащих.

В Украине в центре содержания российских военнопленных находится старший сержант Сергей Галкин, который является единственным до сих пор находящимся в плену членом подразделения из восьми человек. Он сказал журналистам:

"Я застрял в серой зоне. Каждый день ты живешь в ожидании какого-то ответа".

По словам журналистов, в украинском центре содержания военнопленных, в котором находится Галкин, россияне работают в мастерских, производя мебель и сувенирные сумки с лозунгами типа "Я люблю Львов". Многие из пленных провели там больше года в ожидании обмена.

"Мы не нужны России", - заявил журналистам 24-летний Руслан Абилов, который сдался украинским войскам в октябре 2022 года после пяти дней пребывания на передовой.

Обмены военнопленными между Украиной и РФ - важные новости

Ранее в МИД России заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, РФ заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по вопросу обмена пленными.

Кроме того, президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина собирается обменивать солдат из Северной Кореи, которые воюют на стороне РФ, на украинских военнопленных. Глава государства отметил, что Украина будет использовать северокорейских солдат для пополнения обменного фонда.

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