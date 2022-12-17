Люди, знающие Путина, говорят, что он готов жертвовать неисчислимыми жизнями.

Российский президент Владимир Путин готов смириться с потерей 300 тысяч своих солдат, только чтобы добиться намеченных планов по Украине, пишет The New York Times со ссылкой на одного из членов НАТО.

Перед вторжением высокопоставленные лица РФ утверждали в беседе с директором ЦРУ Бернсом, что российская армия "достаточно сильна", чтобы справиться с Украиной.

Уже через несколько дней после вторжения Путин признался премьеру Израиля Нафтали Беннету, что украинцы оказались "круче", чем ему говорили. Вместе с тем глава Кремля также добавил, что Россия – "большая страна, и у нас есть терпение".

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Люди, знающие Путина, говорят, что он готов жертвовать неисчислимыми жизнями и сокровищами столько, сколько потребуется, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце русские хотели донести до президента Байдена резкое послание: Сколько бы русских солдат не было убито или ранено на поле боя, Россия не сдастся, говорится в материале.

Россия вторглась в Украину – главное

В ночь на 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину с севера, востока и юга. Путин в своем обращении объяснял агрессию необходимостью "денацифицировать" украинцев.

Российская армия была фактически на подступах к Киеву, под оккупацию захватчиков попал ряд близлежащих населенных пунктов. Отдельные подразделения двинулись к ЧАЭС.

Позже российские войска вошли в Энергодар и захватили Запорожскую АЭС, ведя огневые провокации на площадке ядерного объекта.

В расшифрованных тогда разведданных говорилось, что Путин пытался захватить Киев за несколько дней. Однако бои растянулись почти на год.

Уже весной оккупанты были выбиты из Киевской, Сумской и Черниговской областей. В мае враг ушел из захваченной части Харьковской области, в ноябре – из Херсона и всего правобережья Херсонской области.

В боях ликвидировано 97 270 оккупантов, но Путин не собирается сдаваться и уже готовит новую масштабную операцию зимой. По мнению генерала Залужного, к наступлению диктатор привлечет до 200 тысяч резервистов. В настоящее время решается вопрос прямого участия в агрессии Путина Беларуси.

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