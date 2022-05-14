Силы врага сосредоточены на удержании занятых позиций и маршрутов снабжения на Харьковском направлении.

Оккупанты отводят свои войска от Харькова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Основная цель – установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечения устойчивости сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом. Российский агрессор продолжает боевые действия в Восточной операционной зоне, осуществляет огневой воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. На Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия сосредоточивал на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставок", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. До семи батальонов из состава вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил РФ с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник обеспечивает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Долгенькое, Долина и Гусаровка.

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитолевка и Дубрава Харьковской области.

На Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные мероприятия к построению оккупантами многоэшелонированной обороны.

На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии.

Как писал УНИАН, по оценке аналитиков Института изучения войны, ВСУ, похоже, выиграли войну за Харьков. Российские подразделения, как правило, не пытались удержать позиции против контратакующих украинских сил в течение последних нескольких дней, за некоторыми исключениями.

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