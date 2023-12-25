Нардеп утверждает, что Залужный неправильно распоряжается теми силами, которые имеет под своим командованием.

Полная демобилизация военнослужащих, которые уже отслужили определенный срок, невозможна, пока идет война. Но обеспечить справедливую ротацию подразделений вполне возможно. Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая, которая является одним из соавторов громкого законопроекта об усилении мобилизации.

"Когда мне вменяют "демобилизация" немедленно!!! О полной демобилизации. Куда? Война закончилась? Куда демобилизация, в дом, в который зайдут рашки и изнасилуют и убьют твою семью? Буча помнит. Куда? Полная демобилизация возможна только после завершения войны", – подчеркнула она.

В то же время Безуглая считает вполне "рабочим вариантом" право на "увольнение после определенного срока службы по мобилизации". По ее словам, сейчас такое право невозможно предоставить тем, кто отслужил 18 месяцев, или 24 месяца. Но вину за это она возлагает на командование ВСУ в целом и главнокомандующего Валерия Залужного в частности.

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"Если бы Залужный умел и хотел организовать ротации и занимался резервами, что есть прямая обязанность руководителя ВСУ, то можно было бы говорить о праве на увольнение после 24 месяцев мобилизации, например. У него миллион ВСУ и приданных ему подразделений (Нацгвардии и других)!!! Но он дает одним стабильно сидеть в тылу, а других уничтожает в бою", – утверждает Безуглая.

По ее словам, сейчас Генштаб ВСУ лоббирует исключение из законопроекта даже пунктов, которые требуют ротации подразделений, воюющих на передовой.

"Чтобы не иметь обязательств выводить и заменять бригады. Чтобы снова ныть и защищаться, что мало боеприпасов, будем компенсировать людьми. (...) Скромно молчат, что 700 тыс. можно ротировать, запланировать восстановление и обучение нормально! Не по принципу, что кум во Львове, а случайный мобилизованный в Авдеевке", – возмущается нардеп.

Безуглая отмечает, что Генштабу нужно уже сейчас планировать замену тех, кто воюет с 24 февраля 2022, но "поскольку они для этого ничего не делали, а начали суетиться только сейчас", то увольнение после 24 месяцев службы пока невозможно.

"Сроки, ротации - все это отстаиваю и буду отстаивать. Но отчаяние накапливается", - пишет нардеп.

Конфликт Безуглой с Залужным и новый закон о мобилизации

Как сообщал УНИАН, в конце ноября нардеп от правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая шокировала украинское общество внезапной и достаточно жесткой критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого многие украинцы воспринимают как спасителя государства. Нардеп обвиняла его в отсутствии четкой стратегии действий в войне и призвала руководителя армии уйти в отставку.

По мнению некоторых обозревателей Безуглая, являющаяся членом президентской партии, на самом деле просто выполняет задание Офиса президента по дискредитации популярного в народе генерала. Но на Банковой это отрицают и говорят, что нардеп озвучивает только собственное мнение и не представляет позицию президента.

Сам Владимир Зеленский выразил недовольство этой публичной ссорой и рассказал, что Залужный с Безуглой уже давно то ссорятся, то сотрудничают.

На прошлой неделе Безуглая начала публиковать выдержки из нового законопроекта об усилении мобилизации и совершенствовании порядка прохождения службы мобилизованными. Среди главных пунктов, которые предлагает еще не поданный в Раду законопроект – обязательные ротации подразделений на передовой, а также увольнение из армии после 3 лет службы по мобилизации.

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