Мельник говорит, что правобережную группировку оккупантов отрезают от поставок.

Ситуация с переходом из рук в руки отдельных населенных пунктов на различных участках фронта наблюдается в течение многих недель. Такое можно наблюдать, в том числе, в Херсонской области, большая часть которой временно контролируется российскими оккупантами.

Об этом рассказал "Обозревателю" со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Есть успешное контрнаступление, но нет возможности закрепиться. Поэтому, если мы смотрим на какие-то сообщения о том, что произошло за прошедшие сутки, нужно дождаться, надежно ли там можно будет закрепиться", - отметил он.

Говоря об освобождении Херсонской области, эксперт подчеркнул, что оно будет происходить не по той тактике, которую применяли россияне во время оккупанции региона.

"Речь идет о способности отрезания целой группировки, которая сейчас находится на правом берегу Днепра, от поставок, и их разгром, или каким-то образом дать им возможность покинуть эту территорию ограниченными путями", - объяснил Мельник.

Накануне херсонцев призвали не подходить к мостам, потому что без их уничтожения область не освободить.