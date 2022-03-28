Министр иностранных дел украинского государства надеется, что результаты этих переговоров будут служить миру и безопасности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил свои ожидания от переговоров с Российской Федерацией в Турции.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter по итогам своего разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Благодарен Турции за организацию следующего раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Я надеюсь, что при посредничестве руководства Турции эти переговоры принесут результаты, которые будут служить интересам мира в Украине и нашей безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, украино-российские переговоры могут начаться во вторник, 29 марта, с 10 утра.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что все члены переговорной группы от Украины работают сегодня в обычном режиме.

Подоляк подчеркнул, что в информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры.

"Поэтому еще раз повторю - члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах...",- повторил он.

Как известно, журналисты Bellingcat сообщили, что трое членов делегации, участвовавших в переговорах с РФ, в частности, российский олигарх Роман Абрамович, якобы почувствовали симптомы отравления химическим оружием.

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