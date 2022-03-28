Сейчас в информационном поле много спекуляций, отметил советник главы Офиса президента.

Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме.

Об этом журналистам сообщил советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с российской стороной Михаил Подоляк.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что в информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры.

"Поэтому еще раз повторю - члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах...", - повторил он.

Ранее журналисты Bellingcat сообщили, что трое членов делегации, участвовавших в переговорах с РФ, якобы почувствовали симптомы отравления химическим оружием.

По данным The Wall Street Journal, были отравлены российский олигарх Роман Абрамович и украинский нардеп Рустем Умеров.

Корреспондент The Guardian Шон Уокер узнал, что олигарх в результате отравления химическим веществом на несколько часов потерял зрение.

Журналист добавил, что пострадавшего доставили на лечение в Турцию.

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