Переговоры состоятся в течение 28 – 30 марта. Все детали сообщат позже.

Член украинской делегации и председатель фракции "СН" Давид Арахамия сообщил, что Украина и Россия договорились провести в Турции трехдневный раунд переговоров. Он состоится в течение 28-30 марта.

На своей странице в Facebook Арахамия рассказал, что соответствующее решение приняли 27 марта. Все детали сообщат позже.

"На очередном раунде переговоров по видео приняли решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28 – 30 марта", – написал Арахамия.

Глава переговорной группы от РФ Владимир Мединский подтвердил, что новый раунд состоится 29-30 марта.

Напомним, четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся еще 14 марта. Позиция агрессора смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил. Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ о прекращении войны могут длиться несколько недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала "более адекватной".

Стоит отметить, что переговоры между Украиной и Россией проходят каждый день на уровне экспертных групп.

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