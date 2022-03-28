У российского олигарха на несколько часов пропало зрение, поделился журналист.

В ночь с 3 на 4 марта у троих участников переговорной группы между Украиной и Россией появились симптомы отравления химическим оружием.

Один из отравленных переговорщиков – российский олигарх Роман Абрамович, сообщает расследовательская группа Bellingcat.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что симптомы, похожие на отравление, появились у Абрамовича и украинских переговорщиков после встречи в Киеве в начале этого месяца.

"После встречи в украинской столице у… Абрамовича, который курсировал между Москвой, Львовом и другими переговорными площадками, а также как минимум у двух высокопоставленных членов украинской команды, появились симптомы, в частности, покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на лицах и руках", - выяснили журналисты.

В предполагаемом отравлении источники обвинили сторонников жесткой линии в Москве, которые якобы хотели саботировать мирные переговоры.

По сведениям издания, также пострадал член переговорной группы от украинской стороны - нардеп Рустем Умеров. Журналисты узнали, что политик уже поправился, и его жизни ничего не угрожает.

"Западные эксперты, изучавшие инцидент, сказали, что трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим агентом, или какой-то атакой электромагнитного излучения", - отмечается в материале.

Корреспондент The Guardian, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что в результате отравления химическим веществом Абрамович на несколько часов потерял зрение и был доставлен на лечение в Турцию.

Умеров на свой странице в Facebook утверждал, что с ним все в порядке.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Гостомель, Ирпень, Харьков, Херсон, Одессу, Николаев, Чернигов и Мариуполь.

Между Украиной и РФ уже было несколько раундов мирных переговоров. Следующий раунд переговоров должен состояться 28-30 марта. Новые переговоры между украинской и российской сторонами запланированы в Турции.

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