Оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат на прошлой неделе.

Оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат. В ОВА заявили об опасности - если на комбинате насосные станции прекратят откачивать воду это может привести к заражению поверхностных вод и горизонтов железной рудой.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Александра Старуха в эфире телемарафона.

Старух отметил, что комбинат не работает, но это единственное в Украине предприятие, которое добывает железную руду с глубины 1 километра.

"Если не будут работать насосные станции и не будут откачивать воду, то за неделю вода с 1 километра поднимется на отметку -30, и это может иметь тяжелые последствия: заражение поверхностных вод и горизонтов железной рудой", - сказал он.

Председатель ОВА сказал, что уже созвана комиссия для изучения ситуации и принятия соответствующих решений.

Напомним, в Запорожской области 16 июня произошла пожар на химическом заводе "Коагулянт".

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