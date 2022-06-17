Химической угрозы населению города и области пока нет.

Масштабный пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области ликвидировали.

Об этом сообщает Запорожская ОГА.

16 июня произошел пожар в складских помещениях завода на общей площади 800 кв. м.

"В неэксплуатируемом сооружении хранились лаки и краски, которые ранее использовались в технологическом процессе. Почти два часа понадобилось спасателям чтобы обуздать пожар. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций чтобы предотвратить повторные возгорания. Благодаря правильно выбранному решающему направлению тушения удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные сооружения", - говорится в сообщении.

Химической угрозы населению города и области пока нет. Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте происшествия. Причина пожара устанавливается. Данные по пострадавшим уточняются.

Ранее российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте". Над городом поднялось ядовитое облако.

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