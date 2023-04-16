За сутки враг нанес более 100 ударов по населенным пунктам Запорожской области.

В Камышевахе Запорожской области вражеская ракета упала возле церкви: ранены два человека.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, за сутки россияне нанесли 101 удар по селам и городкам Запорожской области. По данным ОВА, разрушениям подверглись гражданские объекты в Степногорске, Орехове, Гуляйполе, Зализнычном и еще в 15 населенных пунктах.

В частности, в Запорожье ночью враг попал двумя ракетами в зеленую зону в одном из районов города: повреждены припаркованные машины, коммуникации и сооружения.

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Еще две ракеты попали в открытую территорию рядом с гостинично-развлекательным комплексом, жилые дома также получили незначительные повреждения.

"В Камышевахе пострадал склад с топливными брикетами, к счастью, весной в них насущной нужды нет. Еще одна ракета попала возле местной церкви. Взрывной волной повреждены здания и жилые дома вокруг. Двое жителей пострадали: мужчине на месте оказали помощь, а женщина госпитализирована...", - добавил Малашко.

Обстрел Запорожской области - сегодня это стоит знать

Рано утром 16 апреля стало известно, что в ночь на Пасху 2023 российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожскую область.

Вследствие вражеского удара, в частности, в Камышевахе была повреждена церковь в которой, к счастью, пасхальную службу не проводили. Сначала местные власти не сообщали о пострадавших в результате удара со стороны противника.

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