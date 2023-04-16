К счастью, во время ударов в церкви не происходило традиционное пасхальное богослужение.

В ночь Воскресение Христова российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожскую область. Пострадали несколько населенных пунктов.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, для оккупантов нет ничего святого.

"В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушениям подверглись и здания рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу", - отметил Малашко.

Глава ОВА добавил, что враг продолжает атаковать Запорожскую область, поэтому призвал беречь себя и своих близких.

Угроза на Пасху

В этом году Украина снова празднует Пасху в условиях полномасштабной войны с Россией. Полиция усилит меры безопасности, особенно в местах собрания верующих, а также создаст специальные мониторинговые временные центры, чтобы не допустить правонарушений.

Комендантский час на Пасху не будут отменять. К мероприятиям, которые происходят ночью, верующие смогут присоединиться онлайн.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призвали украинцев "подождать с шашлыками" на Пасху. На этом во время брифинга подчеркнул пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, говоря о вопросах безопасности во время Пасхи.

Кроме того, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвали жителей деоккупированных территорий во время Пасхальных праздников отказаться от традиционного посещения кладбищ из-за минной опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: