Очевидно, украинское контрнаступление на других направлениях отвлекло оккупантов.

В последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжили наступательные операции под Бахмутом и на Западе Запорожской области 28 сентября.

В то же время темпы российских локальных наступлений на линии Купянск-Сватово-Кременная снизились. Российские и украинские официальные лица все чаще утверждают о меньшем количестве российских наземных атак на Купянском и Лиманском направлениях. Это свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабляет российские наступательные усилия на этой линии.

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Аналитики напоминают ISW, российские наступательные операции на этой линии имели целью прижать украинские войска к этой линии и отвлечь их от более важных участков фронта.

Вместе с тем, в Харьковской, Луганской и Херсонской областях российская авиация становится все более активной и, очевидно, менее активной в районах западной части Запорожской области, где украинские войска проводят контрнаступательные операции. В течение последней недели российские войска все чаще наносили авиаудары по целям на западном (правом) берегу Херсонской области и по тыловым украинским наземным линиям связи на Купянском направлении.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, что украинские военные с тяжелыми боями, но продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. На фоне контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении существенно выросли потери армии РФ.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты обороняются на Западе Запорожской области и с середины августа не смогли помешать продвижению ВСУ.

27 сентября украинские войска вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова) и осуществили прорыв на этом участке российской обороны.

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