Александр Коваленко отметил, что ситуация в Запорожской области во многом зависит от действий россиян.

Защитники Украины продвигаются на направлении Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое. Учитывая ситуацию, украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре.

"Стабильная инициатива по Силам обороны Украины, продолжаем продвижение в треугольнике Новопрокоповка – Вербовое – Очеретуватое. Не исключаю, что в ближайшее время будут еще более хорошие новости... Они будут говорить о том, что Силы обороны Украины имеют все шансы в октябре уже быть возле Токмака", - рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.

По его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и убежать из Токмака.

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"Дело в том, что если мы будем обходить Токмак, это займет время, из-за чего нужны будут дополнительные ресурсы", - подчеркнул эксперт.

При этом он указал, что у российских оккупантов есть два варианта действий в случае окружения Токмака.

"Если россияне остаются в Токмаке, какие-то гарнизоны для обороны, например. С одной стороны – там почти все будут суицидники, а с другой – у них всегда будет возможность своевременно уйти из города, потому что к югу от Токмака есть трасса 0401- автобан на Мелитополь. И поэтому, если будет какая-то угрожающая ситуация оперативного окружения, то они воспользуются этой трассой, чтобы бежать из города... Но все это время, поэтому они могут использовать именно такую тактику затягивания", - отметил эксперт.

В то же время он исключает вариант лобового штурма Токмака украинскими войсками.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Украинские военные с тяжелыми боями, но продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Кроме того, на фоне контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении существенно выросли потери армии РФ.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты обороняются на западе Запорожской области и с середины августа не смогли помешать продвижению ВСУ.

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