Из-за противников в Авдеевке погиб один человек.

В течение субботы, 20 августа, российские оккупанты в Донецкой области убили 4 гражданских.

Двух человек противники убили в Георгиевке, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковиевке. Еще 2 человека получили ранения", - отметил он.

Чиновник добавил, что точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе сейчас невозможно установить.

Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники не раз обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности, в Донецкой области. На части Донбасса идут ожесточенные бои.

В течение 19 августа российские захватчики убили 7 мирных жителей Донецкой области, а еще 13 человек были ранены.

29 июля Кабинетом министров был создан Штаб по эвакуации жителей этого региона. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

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