В городе Одесса перераспределяют зоны, закрытые для свободного посещения.
О перераспределении закрытых зон в Одессе сообщили в оперативном командовании "Юг".
"В рамках обеспечения охраны и обороны Одессы проводятся работы по перераспределению зон, закрытых для свободного посещения. Просим граждан сохранять спокойствие и осознавать, что фото и видео таких сооружений, объектов, как и информация об их перемещении запрещены для распространения", - сказано в сообщении.
В командовании подчеркивают, что не следует распространением фото и видео помогать враждебным и диверсионным силам ориентироваться на территории Украины.
Напомним, в конце текущей недели стало известно, что на некоторых улицах Одессы начали убирать противотанковые "ежи".
Утром 24 февраля войска России вторглись в Украину. Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Одессы.
В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области предупреждали, что все одесские пляжи все еще заминированы для остановки потенциального наступления врага с моря. В ведомстве подчеркнули, что любая информация о том, что территорию начали очищать от бомб, - фейк.