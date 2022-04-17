В оперативном командовании "Юг" призвали не делиться определенной информацией, которая касается Одессы.

В городе Одесса перераспределяют зоны, закрытые для свободного посещения.

О перераспределении закрытых зон в Одессе сообщили в оперативном командовании "Юг".

"В рамках обеспечения охраны и обороны Одессы проводятся работы по перераспределению зон, закрытых для свободного посещения. Просим граждан сохранять спокойствие и осознавать, что фото и видео таких сооружений, объектов, как и информация об их перемещении запрещены для распространения", - сказано в сообщении.

В командовании подчеркивают, что не следует распространением фото и видео помогать враждебным и диверсионным силам ориентироваться на территории Украины.

Напомним, в конце текущей недели стало известно, что на некоторых улицах Одессы начали убирать противотанковые "ежи".

Утром 24 февраля войска России вторглись в Украину. Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Одессы.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области предупреждали, что все одесские пляжи все еще заминированы для остановки потенциального наступления врага с моря. В ведомстве подчеркнули, что любая информация о том, что территорию начали очищать от бомб, - фейк.

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