Противникам будет ад, отметил спикер Одесской ОВА.

Враг атаковал Одессу с воздуха, в городе вспыхнули пожары.

Как передает корреспондент УНИАН, в Одессе произошло несколько взрывов.

В мэрии города заявили, что была атака с воздуха. Часть ракет сбита ПВО. В некоторых районах зафиксированы пожары.

В Оперативном командовании "Пивдень" рекомендуют закрыть окна и не мешать работать соответствующим службам.

Одесситам посоветовали побыть в укрытии, не паниковать и отметили, что противника будет побежден. Город выстоит, написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"Одесса. Война продолжается. Враг будет побежден. Не паникуйте! Действуйте по сигналам тревоги. Получайте информацию из официальных источников", - написал он.

Братчук в видеообращении сказал, что врагам будет ад. "Чтоб вы сдохли, вражины!" - заявил он.

По данным "Суспильне Одесса" в Telegram, в воскресенье утром, 3 апреля, в городе были слышны взрывы, а также был виден дым.

"Видно два очага возгорания и сильный дым", - отмечается в сообщении.

В 6:43 стало известно, что в Одессе и области был отбой воздушной тревоги. О воздушной тревоге в Одесской области стало известно в 4:25.

Напомним, РФ вторглась в Украину ранним утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Одессу.

21 марта стало известно, что враг обстрелял город из корабельной артиллерии, были повреждены несколько домовладений.

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