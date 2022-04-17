Спасатели призвали не верить ложным сведениям, которые распространяются в Сети.

Одесские пляжи все еще заминированы для остановки потенциального наступления врага с моря. Любая информация о том, что территорию начали очищать от бомб, — это фейк.

Соответствующее заявление сделали в главном управлении ГСЧС в Одесской области.

"Срочно! Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня, в некоторых Телеграмм-каналах, появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!" — написали в ГСЧС.

Спасатели подчеркнули, что передвигаться по набережными территориям и пляжам строго запрещено — они остаются заминированными. Всю дальнейшую информацию об этом нужно получать только из официальных источников.

Напомним, неделю назад в Министерстве внутренних дел предполагали, что российские оккупанты могут попытаться наступать на Одессу. Сейчас враг продолжает обстреливать область, но ситуация контролируемая.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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