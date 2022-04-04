На освобожденной территории работает специальная областная мониторинговая группа, которая фиксирует последствия агрессии РФ, отметили в гуманитарном штабе Киевщины.

Находиться в Киевской области до сих пор опасно, только вчера спасатели обнаружили почти пять тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

"Находиться в области до сих пор опасно! Только за минувшие сутки спасатели обнаружили 4886 взрывоопасных предметов", - отметил он.

Кулеба сообщил, что в освобожденные районы области завозится гуманитарная помощь, работает специальная областная мониторинговая группа, которая фиксирует последствия агрессии России и уничтожение гражданской инфраструктуры. По его словам, по окончании зачистки и разминирования коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

"В настоящее время разрушения зафиксированы в 35 из 69 громад Киевской области. Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской, Песковской громадах. На сегодняшний день речь идет о более 600 объектах", - подчеркнул глава гуманитарного штаба.

Он отметил, что в Вышгородском районе, в частности, "в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа. Нет связи, электроснабжения. Продолжается завоз продуктов питания и лекарств. Прорабатываются мероприятия по нормализации ситуации в громадах, восстановлению инфраструктуры".

По его словам, в Бучанском районе проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи, завозится гуманитарная помощь, много поврежденных домов и уничтоженной инфраструктуры.

Кулеба сообщил, что в Броварском районе много поврежденных домов и уничтоженной инфраструктуры, частично восстановлено электричество в селах Рудницкое, Большая Дымерка, Шевченково и Заря, некоторые населенные пункты Великодымерской и Калитянской громад - без газа, а в Калитянской ОТГ продолжается работа по восстановлению инфраструктурных объектов и жилых домов.

Глава гуманитарного штаба Киевщины отметил, что Славутич нуждается в продуктах питания, топливе и медикаментах.

Он рассказал, что в Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском, Фастовском районах ситуация стабильная и под контролем, районы снабжают продуктами и другими гуманитарными товарами, а предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы.

Напомним, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что от врагов освобождена вся Киевская область.

Потом появилась информация о зверствах оккупантов под Киевом - убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Из Бучи показали фото, которые шокируют, на них можно увидеть, что противник убивал связанных людей.

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