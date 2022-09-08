Люди, покидающие область, не хотят жить под российской оккупацией.

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, сколько людей выехали из оккупированного Херсона и в целом области из-за российского нашествия.

"За эти полгода уехали более половины жителей всей области, а это около полумиллиона человек", - поделился он в интервью ТСН.

По словам главы ОВА, ежедневно Херсон покидают люди, ведь они теряют дома, остаются без света, воды, лекарств, средств личной гигиены. И - что самое главное - они не хотят жить под оккупацией.

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Янушевич добавил, что на подъезде к Васильевке огромные очереди из желающих уехать из региона, люди по несколько дней стоят посреди поля.

"Уехало очень много молодежи и семей с детьми. К сожалению, остаются в опасности малообеспеченные семьи, пенсионеры, которые при определенных личных условиях не могут покинуть свой дом, или стареньких родителей", - рассказал он.

Также глава ОВА рассказал, что для выезда из Херсона или из другой оккупированной территории региона человеку следует обратиться на горячую линию, в чат-бот или электронный опросник областной военной администрации и ждать ответа. После выезда людям помогают с местом жительства. В Запорожье работает координационный центр "Я – Херсон", где можно переночевать и получить первую необходимую помощь.

Напомним, 29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

В ВСУ призывают не спешить с заявлениями о контрнаступления наших защитников.

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