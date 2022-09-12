Сотрудники правоохранительных органов сейчас "прорабатывают" это место.

В деоккупированной Балаклее в одном из подвалов обнаружили устроенный россиянами застенок и камеры содержания.

Об этом в Facebook сообщила депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Также она обнародовала собственные фото с места.

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"Балаклея. Застенок. Подвал. Методички об "укронацизме" расклеены на стенах, рядом - стул с молотком, скотч и использованные перчатки. Напротив - камеры содержания. В другом помещении - стяжки и следы крови", - написала она.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время "прорабатывают" это место.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Силы обороны освободили или взяли под контроль более 40 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклею.

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